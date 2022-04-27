BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek

27.04.2022 07:35
BM Genel Sekreteri Guterres, yarın Kiev'de Zelenskiy ile görüşecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'i ziyaret edecek.

Polonya üzerinden Kiev'e geçecek olan Guterres, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

BM ayrıca Guterres'in Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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