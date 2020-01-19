BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Gutteres: 'Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde... - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde...

6 saat önce

BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu"

BM Genel Sekreteri Gutteres:

BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu"

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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