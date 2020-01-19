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BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde...
6 saat önce
BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu"
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:52 Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu"
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