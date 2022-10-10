BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'deki insani krize ve çete şiddetine çözüm olması için uluslararası toplumu bölgeye özel silahlı kuvvetler konuşlandırmayı düşünmeye çağırdı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Varreux akaryakıt terminalinin tıkanmasının, hastalığın hızla yayılmasını önlemek için gereken içme suyu dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli kritik hizmetleri durma noktasına getirdiğini söyledi.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumu Haiti hükümetinin uluslararası özel bir silahlı kuvvetin derhal konuşlandırılması talebini, su, yakıt, gıda ve tıbbi malzemelerin serbest dolaşımını güvence altına almak da dahil insani krizi ele almak üzere acil olarak değerlendirmeye çağırdı." diye konuştu.

BM, Haiti'nin güvenlik sıkıntıları ve kolera salgınıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ülkede 3 Ekim'de, 3 yıl sonra ilk kez kolera hastalığından 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş protestoları tetikledi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül'de akaryakıt yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artırmıştı.

Gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au- Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler Başbakan Ariel Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisinin olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen Haiti'nin önde gelen çete elebaşılarından Jimmy Cherizier, Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söylemişti.

Gösteriden yaptığı videolu paylaşımda Cherizier, "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek, "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce insanın ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.