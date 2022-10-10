BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi

10.10.2022 10:18
BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'deki insani krize ve çete şiddetine çözüm olması için uluslararası toplumu bölgeye özel silahlı kuvvetler konuşlandırmayı düşünmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'deki insani krize ve çete şiddetine çözüm olması için uluslararası toplumu bölgeye özel silahlı kuvvetler konuşlandırmayı düşünmeye çağırdı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Varreux akaryakıt terminalinin tıkanmasının, hastalığın hızla yayılmasını önlemek için gereken içme suyu dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli kritik hizmetleri durma noktasına getirdiğini söyledi.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumu Haiti hükümetinin uluslararası özel bir silahlı kuvvetin derhal konuşlandırılması talebini, su, yakıt, gıda ve tıbbi malzemelerin serbest dolaşımını güvence altına almak da dahil insani krizi ele almak üzere acil olarak değerlendirmeye çağırdı." diye konuştu.

BM, Haiti'nin güvenlik sıkıntıları ve kolera salgınıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ülkede 3 Ekim'de, 3 yıl sonra ilk kez kolera hastalığından 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş protestoları tetikledi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül'de akaryakıt yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artırmıştı.

Gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au- Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler Başbakan Ariel Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisinin olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen Haiti'nin önde gelen çete elebaşılarından Jimmy Cherizier, Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söylemişti.

Gösteriden yaptığı videolu paylaşımda Cherizier, "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek, "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce insanın ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

YORUMLAR
500
2022 Ampute Futbol Dünya Kupası 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Sivas haber: Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:15 Sibel Can oğlunu evlendirdi! Emir Sarıgül sevgilisini yalnız bırakmadı
10:14 Ağır şekilde bombalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar sığınaklara indi
10:13 Yeni yasa doktorların tepkisini topladı! Geri dönülmesi için kampanya başlatıldı
10:12 Rusya'nın füze saldırıları sonrası Kiev'in merkezindeki çocuk parkında dev bir çukur oluştu
10:05 İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu
09:52 Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler
09:45 Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı
09:40 İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı
09:37 Cristiano Ronaldo kulüp kariyerindeki 700'üncü golü kaydetti
09:34 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Köprüsü intikamı! Kiev saldırısı sonrası bölgeden ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 10:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Haiti'nin uluslararası asker talebinin derhal değerlendirilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement