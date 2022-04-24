BM Genel Sekreteri, İsrail ve Filistin liderleriyle "Kudüs'teki durumu" konuştu - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, İsrail ve Filistin liderleriyle "Kudüs'teki durumu" konuştu

24.04.2022 18:24
BM Genel Sekreteri, İsrail ve Filistin liderleriyle "Kudüs'teki durumu" konuştu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Kudüs bölgesinde yaşanan gerilimlerle ilgili İsrail ve Filistin'in liderleriyle telefon görüşmesi yaptığı ve tarafları sükunete çağırdığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Kudüs bölgesinde yaşanan gerilimlerle ilgili İsrail ve Filistin'in liderleriyle telefon görüşmesi yaptığı ve tarafları sükunete çağırdığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden dün yapılan ilk yazılı açıklamada, Guterres'in, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i arayarak "Kudüs'teki özellikle kutsal yerler çevresindeki gerilimleri düşürme, provokasyonları sona erdirme ve sükuneti sağlama" amaçlı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, "ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayalı olarak iki devletli çözümün gerçekleştirilmesine olan bağlılığını yeniden teyit ettiği" aktarıldı.

Telefon görüşmesinde Guterres'in Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya yapacağı ziyaretlerin de ele alındığı ifade edildi.

İkinci görüşme Abbas'la gerçekleşti

Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan ikinci bir açıklamada, Guterres'in aynı konuyla ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, "işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle Kudüs'teki kutsal mekanlarda gerilimi düşürme ve provokasyonları sona erdirme çabalarını görüştüğü" bilgisi paylaşıldı.

Yazılı açıklamada, 21 Nisan'da gerçekleştiği belirtilen görüşmeyle ilgili, "Taraflar, ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalara dayanan iki devletli çözümün gerçekleştirilmesine ve siyasi bir ufkun yeniden kurulmasının önemine olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler." ifadesine yer verildi.

Guterres'in ayrıca, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNWRA) mali durumuyla ilgili endişesini dile getirdiği ve bu konunun ele alınması için gösterdiği çabaların devam edeceğine dair Abbas'a güvence verdiğine değinildi.

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Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, İsrail ve Filistin liderleriyle 'Kudüs'teki durumu' konuştu - Son Dakika


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