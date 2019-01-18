BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında Talep Gelmesi Halinde BM İnsan Hakları...
16 dakika önce
BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.
BM
Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:41 Kaynak: AA
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