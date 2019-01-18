Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında Talep Gelmesi Halinde BM İnsan Hakları...

BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında Talep Gelmesi Halinde BM İnsan Hakları...

16 dakika önce

BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında Talep Gelmesi Halinde BM İnsan Hakları..., System.String[]
BM Genel Sekreteri, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
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