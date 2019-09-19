Son Dakika Haberleri: Bm genel sekreteri: körfez'deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur
Son Dakika Dünya Haber

Bm genel sekreteri: körfez'deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur

18 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı'nın başlamasıyla basına konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Eğer Körfez'de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" dedi.

Bm genel sekreteri: körfez'deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı'nın başlamasıyla basına konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Eğer Körfez'de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suudi Arabistan'da Aramco rafinerilerine düzenlenen saldırının Körfez'deki gerilimi çarpıcı bir şekilde arttırdığını belirterek, "Bu tür bir gerilimi kesinlikle durdurmak zorundayız ve Körfez'de çatışma yaratabilecek durumlardan kesinlikle uzak durmamız gerekir. Eğer Körfez'de büyük bir çatışma yaşanırsa, bu hem bölge, hem de dünya için yıkıcı sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Guterres, dünya liderlerine diyalog çağrısında bulunarak, "Libya'dan Yemen'e, Suriye'den İsrail-Filistin'e, Afganistan'dan Güney Sudan'a diyalog oluşturarak buralarda siyasi çözümlerin önünü açabiliriz. BM'ye gelecek çok sayıda dünya lideri ile barış için diplomasiyi geliştirme şansımız var" dedi.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Körfez, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek
Facebook'ta DEAŞ ve El Kaide bağlantılı sayfaların otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı! Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm genel sekreteri: körfez'deki çatışmanın yıkıcı sonuçları olur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]