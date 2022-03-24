BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

24.03.2022 19:56
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini güçlü bir şekilde kınadı.

Guterres, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin 24 Mart tarihli kıtalararası balistik füze denemesinin BM Güvenlik kararlarını alenen ihlal ettiğini bildirdi.

Uzun menzilli füze denemesinin bölgede gerilimi ciddi bir şekilde artırma riski taşıdığı uyarısı yapan Guterres, Kuzey Kore'yi güçlü bir şekilde kınadı ve Pyongyang'a gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Norveç'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini görüşmek üzere 25 Mart'ta toplanacak.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Kuzey Kore, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı - Son Dakika


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