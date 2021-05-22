BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Kubiš Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Özel Temsilci Kubiš'in kabulünde, Libya'da Milli Birlik Hükümetinin ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun daveti üzerine, 22-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubiš, Türkiye 'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

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