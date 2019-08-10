Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu
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BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu

58 dakika önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusundaki önerisine ilişkin, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı

BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusundaki önerisine ilişkin, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bir mektup gönderdi.
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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36 
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