BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu
58 dakika önce
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusundaki önerisine ilişkin, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:36
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