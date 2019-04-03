BM Genel Sekreteri'nden Golan Tepeleri "Suriye'ye Ait Vurgusu"

Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Golan Tepeleri
'nin Suriye
toprağı olduğunu vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanı
Samih Şükri ile başkent Kahire
'de ortak basın toplantısı düzenleyen Guterres, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri'nde " İsrail
'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasıyla ilgili konuştu.
Guterres, BM'nin Golan Tepeleri'nin Suriye'nin egemenliğinde olduğu konusundaki ısrarına dikkati çekti. Filistin
meselesine dair ise başkenti Kudüs
olan iki devletli çözümü desteklediklerini ifade eden BM Genel Sekreteri, BM'nin tüm kararlarının uygulanacağının garanti edileceği bir çözüm için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
ile de görüştüklerini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen
ve Suriye krizini ele aldıklarını ifade etti.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres, dün Mısır'a gelmiş, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşmüştü.
Guterres'in iki günlük Mısır temaslarının ardından Libya
'ya geçmesi bekleniyor.