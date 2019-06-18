Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri'nden "İdlib" çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

BM Genel Sekreteri'nden "İdlib" çağrısı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Rusya'ya, durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nden
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Rusya'ya, durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulundu.
Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmeler hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İdlib'deki çatışmaların artmasından derin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Özellikle, (İdlib'de) artan aktörlerin katılımıyla durum tehlikeli bir hal aldı. Bunun korkunç bedelini de yine siviller ödüyor." dedi.
Guterres, "Astana garantörlerine, özellikle 2018 Eylül mutabakatının imza koyucuları olarak Rusya ve Türkiye'ye, geciktirmeden İdlib'teki durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelenin, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk ile tam uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Defalarca belirttiğim gibi, Suriye krizine askeri çözüm yok. En başında ve 8 yıl sonra açık bir şekilde anlaşıldı ki çözüm siyasidir." değerlendirmesini yaptı.
Guterres, İran ile ABD arasında son zamanlarda Körfez'de tırmanan gerginlikle ilgili bir soruya ise "Endişeliyiz. (Körfez'de) gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak çok önemli. Umuyorum ki durum kontrol altına alınır. Daha önce dediğim gibi dünyanın gerçekten Körfez'de büyük bir çatışmaya ihtiyacı yok." cevabını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Türkiye, Suriye, Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri'nden "İdlib" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]