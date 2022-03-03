BM Genel Sekreteri'nden Libya'da birlik ve istikrarın korunması çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm aktörleri bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırarak, ülkedeki birlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde 1 Mart'ta düzenlenen güvenoyu oturumu dahil olmak üzere bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Temsilciler Meclisindeki oylamanın beklenen şeffaflık ve prosedür standartlarını karşılamadığına, oturumdan önce gözdağı verilmesi yönünde birtakım eylemler gerçekleştirildiğine dair raporlardan endişe duyduğunu ifade eden Guterres, Ekim 2020'de Libya ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana zorluklarla sağlanan istikrarın ve birliğin korunmasının önemini vurguladı.

Guterres, sağlam bir anayasal ve yasal çerçeve temelinde; güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı bir seçimle liderlerini belirlemek için seçmen listelerine kaydolan 2,8 milyondan fazla Libyalının beklentisinin karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres ayrıca, BM Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın, ülkede en yakın zamanda ulusal seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir anayasal uzlaşı zemini oluşturmak için mümkün olan en kısa sürede Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan ortak bir komiteyi davet etmeyi planladığını aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki tüm aktörleri istikrarı baltalayacak ve ülkedeki bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Temsilciler Meclisinde 1 Mart'ta yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini söyledi.