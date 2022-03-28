BM Genel Sekreteri'nden Rusya ve Ukrayna'ya "insani ateşkes" çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri'nden Rusya ve Ukrayna'ya "insani ateşkes" çağrısı

28.03.2022 18:54
BM Genel Sekreteri'nden Rusya ve Ukrayna'ya "insani ateşkes" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere, savaşın binlerce kişinin hayatına mal olduğunu, 10 milyon kişiyi yerinden ettiğini, altyapıları sistematik olarak yok ettiğini ve dünya genelinde gıda ve enerji fiyatlarının hızla atmasına neden olduğunu söyledi.

Bu insani trajedinin insani yardımlarla çözülemeyeceğine dikkati çeken Guterres, "Ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." dedi.

Guterres, BM'nin Rusya ve Ukrayna ile insani ateşkes sağlanmasının yollarını aradığını belirterek, çatışmaların durmasının temel insani yardımların ulaştırılmasına imkan tanıyacağını ve insani ateşkesin çok sayıda hayat kurtaracağını ifade etti.

Genel Sekreter, nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş ihtimalini ise hayal bile etmek istemediğini sözlerine ekledi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 'insani ateşkes' çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 'insani ateşkes' çağrısında bulundu. BM'ye göre Ukrayna'da en az 1151 sivil öldü, 3 milyon 866 bin 224 mülteci komşu ülkelere geçti BM'ye göre Ukrayna'da en az 1151 sivil öldü, 3 milyon 866 bin 224 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri'nden Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı - Son Dakika


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