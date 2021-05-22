BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš'in, 22-23 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš, Sayın Bakanımızın daveti üzerine, 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın Özel Temsilci Kubiš'i kabulünde, Libya'da Milli Birlik Hükümetinin ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir" denildi.