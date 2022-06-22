BM Genel Sekreteri, nükleer silahların kullanılması olasılığı konusunda devletleri uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri, nükleer silahların kullanılması olasılığı konusunda devletleri uyardı

22.06.2022 01:07
BM Genel Sekreteri, nükleer silahların kullanılması olasılığı konusunda devletleri uyardı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya devletlerinin elinde bulunan 13 binden fazla nükleer silahın kullanılma olasılığı konusunda uyarıda bulunarak nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya devletlerinin elinde bulunan 13 binden fazla nükleer silahın kullanılma olasılığı konusunda uyarıda bulunarak nükleer silahsızlanma çağrısını yineledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen BM Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) taraf devletlerin ilk toplantısına video mesajıyla katılan Guterres, "nükleer silahların, devletlerin sorunları diyalog ve iş birliğiyle çözememesinin ölümcül bir hatırlatıcısı olduğunu" belirterek, uluslararası toplumu "bu ölümcül silahları bir kez daha ve herkes için terk etmeye" çağırdı.

BM Genel Sekreteri, "Onlar bizi yok etmeden önce bu silahları yok edelim. Hiroşima ve Nagazaki'nin korkunç dersleri hafızalardan siliniyor." dedi.

Dünya çapında 13 binden fazla nükleer silahla, daha önce hayal bile edilemeyen nükleer çatışma tehlikesinin olasılıklar arasında olduğuna değinen Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve güvensizlik dünyasında bu bir imha reçetesidir. Bir avuç ülkenin nükleer silahlarının gezegenimizdeki yaşamı tehlikeye atmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, BM ülkelerinin nükleer silahsızlanma için imzaladığı antlaşmaya atıfta bulunarak, "TPNW, nükleer silahlardan arınmış bir dünya isteğine doğru önemli bir ortak adımdır. Çünkü bu antlaşma nükleer silah geliştirme, test etme, nükleer patlayıcı cihazları üretme, edinme ve stoklamayı da yasaklar." şeklinde konuştu.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

YORUMLAR
500
BM: Erdoğan ve Guterres'in görüşmesi, tahılı küresel pazara ulaştırmanın yollarına odaklandı BM: Erdoğan ve Guterres'in görüşmesi, tahılı küresel pazara ulaştırmanın yollarına odaklandı Somali, kuraklıkla mücadelede uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı Somali, kuraklıkla mücadelede uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, nükleer silahların kullanılması olasılığı konusunda devletleri uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:11:40. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, nükleer silahların kullanılması olasılığı konusunda devletleri uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement