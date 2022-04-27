BM Genel Sekreteri, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne Düzenlenen Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne Düzenlenen Saldırıyı Kınadı

27.04.2022 17:38
BM Genel Sekreteri, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne Düzenlenen Saldırıyı Kınadı

Eğitimi, öğretmenleri ve öğrenim yerlerini kasten hedef alan saldırıların özellikle kınanması gerektiğini söyleyen BM yetkilisi Julien Harneis, hem Pakistan'daki hem de Çin'deki kurbanların ailelerine en içten taziyelerini iletti.

Eğitimi, öğretmenleri ve öğrenim yerlerini kasten hedef alan saldırıların özellikle kınanması gerektiğini söyleyen BM yetkilisi Julien Harneis, hem Pakistan'daki hem de Çin'deki kurbanların ailelerine en içten taziyelerini iletti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Guterres'in Pakistan'ın Karaçi Üniversitesi'nde yaşanan ve çok sayıda can kaybına sebep olan saldırıyı kınadığı duyuruldu.

Sözcü Yardımcısı Haq, "Size Genel Sekreter'in bugün Karaçi'de meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyebilirim" dedi. Haq günlük basın brifinginde Genel Sekreter'in kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiğini ve yaralıların bir an önce iyileşmesini dilediğini söyledi. Haq, Pakistan'daki BM Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Julien Harneis'in de saldırıyı şiddetle kınadığını ve can kaybından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Haq, Harneis'in eğitimi, öğretmenleri ve öğrenim yerlerini kasten hedef alan saldırıların özellikle kınanması gerektiğini, hem Pakistan'daki hem de Çin'deki kurbanların ailelerine en içten taziyelerini ilettiğini aktardı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Salı günü Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'ne ait bir servis aracında meydana gelen patlamada üç Çinli öğretmenin hayatını kaybettiğini, bir Çinli öğretmenin yaralandığını ve patlamanın çok sayıda Pakistanlının yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Çin, Pakistan'da vatandaşlarını hedef alan terör saldırısını kınadı Açıklaması Çin, Pakistan'da vatandaşlarını hedef alan terör saldırısını kınadı Açıklaması Son dakika... Çin'den Pakistan'daki saldırıya yönelik açıklama Son dakika... Çin'den Pakistan'daki saldırıya yönelik açıklama

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne Düzenlenen Saldırıyı Kınadı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Pakistan'daki Karaçi Üniversitesi'ne Düzenlenen Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement