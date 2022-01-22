BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmüyor - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerine ilişkin, "Bunun olmayacağına eminim ve haklı çıkmayı umuyorum." dedi.

Guterres, BM Genel Kurulunda 2022 yılı önceliklerini açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyonu değerlendiren Guterres, "Askeri müdahale olmaması, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor. Bir ülkenin başka bir ülkeyi işgali uluslararası hukuka aykırı. Mevcut durumda bunun (işgalin) olmamasını umuyorum, olmayacağına eminim ve haklı çıkmayı umuyorum." diye konuştu.

Yemen'deki "kısır döngüye" son verilmesi gerek

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin en az 60 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınayan Guterres, "Gerginliklerin birbiri ardına tırmandığı bu kısır döngüye son vermemiz gerek." diye konuştu.

Taliban, kadın hakları konusunda sözünü tutmadı

AA muhabirinin Afganistan sorusunu yanıtlayan Guterres, ülkede insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya olunduğunu ve Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması sözünü yerine getirmediğini söyledi.

Guterres, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasının Taliban'ın tanınması ve uluslararası toplumunu desteğini alabilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Afganistan'ın aynı zamanda ekonomik çöküntü ve insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Guterres, "De facto yetkililer (Taliban) düzgün davranmıyor diye Afgan halkını toplu cezalandırmak büyük bir hata olur." diye konuştu.

Guterres, Afganistan'ın çökmemesi içinse ekonomiye nakit enjekte edilmesi ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.