BM Genel Sekreteri, Sivillerin Azovstal Çelik Fabrikasından Tahliyesini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Sivillerin Azovstal Çelik Fabrikasından Tahliyesini Memnuniyetle Karşıladı

04.05.2022 12:22
BM Genel Sekreteri, Sivillerin Azovstal Çelik Fabrikasından Tahliyesini Memnuniyetle Karşıladı

BM Genel Sekreteri, "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından başarılı bir şekilde koordine edilen operasyonda, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından 100'den fazla sivilin başarıyla tahliye edilmesine memnun oldum" dedi.

BM Genel Sekreteri, "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından başarılı bir şekilde koordine edilen operasyonda, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından 100'den fazla sivilin başarıyla tahliye edilmesine memnun oldum" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü yaptığı açıklamayla, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Azovstal çelik fabrikasından sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Guterres açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından başarılı bir şekilde koordine edilen operasyonda, Mariupol'deki Azovstal çelik tesisinden 100'den fazla sivilin başarıyla tahliye edilmesine memnun oldum" ifadelerini kullandı. Guterres, "Kiev ve Moskova ile süren koordinasyonun, sivillerin çatışmalardan güvenli bir şekilde uzaklaşmasını ve yardımın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacak, insani amaçlı daha çok ateşkese yol açmasını umuyorum" dedi. Haberlere göre, hem Rus hem de Ukrayna orduları, Pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol şehrinden 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Sivillerin Azovstal Çelik Fabrikasından Tahliyesini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Sivillerin Azovstal Çelik Fabrikasından Tahliyesini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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