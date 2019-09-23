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Bm genel sekreteri: suriye anayasa komitesi oluşturuldu

16 dakika önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Bm genel sekreteri: suriye anayasa komitesi oluşturuldu, System.String[]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Guterres, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu ve BM'nin bu komiteyi, Suriye'de 8 yıldan uzun süren savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüm bulma çabalarında bir sonraki adım olarak gördüğünü belirtti.


Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:06 Kaynak: DHA
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