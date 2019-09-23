Bm genel sekreteri: suriye anayasa komitesi oluşturuldu
16 dakika önce
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:06 Kaynak: DHA
Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Suriye
anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre
'de toplanacağını açıkladı.
Guterres, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu ve BM'nin bu komiteyi, Suriye'de 8 yıldan uzun süren savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüm bulma çabalarında bir sonraki adım olarak gördüğünü belirtti.
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