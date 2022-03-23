BM Genel Sekreteri, Taliban'a Afganistan'da okulları tüm öğrencilere açması çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Taliban'a Afganistan'da okulları tüm öğrencilere açması çağrısında bulundu

23.03.2022 19:51
BM Genel Sekreteri, Taliban'a Afganistan'da okulları tüm öğrencilere açması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da ortaokul ve liselerin kız öğrencilere kapatılmasının "büyük hayal kırıklığı" yarattığını belirterek, Taliban'a, "okulları tüm öğrenciler için açması" çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da ortaokul ve liselerin kız öğrencilere kapatılmasının "büyük hayal kırıklığı" yarattığını belirterek, Taliban'a, "okulları tüm öğrenciler için açması" çağrısı yaptı.

Guterres, yaptığı açıklamada, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

Taliban'ın söz konusu kararından derin üzüntü duyduğunu belirten Guterres, kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitiminin kesintiye uğramasının büyük hayal kırıklığı yarattığını ve Afganistan'a zarar vereceğini ifade etti.

Kız çocukları ve kadınların eğitimden mahrum bırakılmasının kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği ve ülkenin geleceğini tehlikeye attığı uyarısı yapan Guterres, Taliban'a okulların derhal tüm öğrenciler için açılması çağrısı yaptı.

Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağını duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Taliban'a Afganistan'da okulları tüm öğrencilere açması çağrısında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Taliban'a Afganistan'da okulları tüm öğrencilere açması çağrısında bulundu - Son Dakika
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