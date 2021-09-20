BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Türkevi'nin açılışın katılarak konuşma yaptı. Guterres, " Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. ve insanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Guterres, Türkevi'nin açılışına katılmanın ve BM ile Türkiye arasında devam eden mükemmel işbirliğini tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Guterres sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. ve insanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım. Pek çok kişinin izlemesi gereken bir örnek. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yönelik istikrarlı desteğini memnuniyetle karşılıyorum"

Genel Sekreter, Türkevi'ni New York şehrinde Türkiye'nin açık bir izini temsil eden yeni bir Türkevi olarak nitelendirdi.