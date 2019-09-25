BM Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret edecek
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BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.
BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:10
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