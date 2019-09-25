Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret edecek
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BM Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret edecek

29 dakika önce

BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.

BM Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyaret edecek, System.String[]

BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:10 
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