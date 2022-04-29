BM Genel Sekreterinden Afrika'ya "Ramazan dayanışması" ziyareti - Son Dakika
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BM Genel Sekreterinden Afrika'ya "Ramazan dayanışması" ziyareti

29.04.2022 20:20
BM Genel Sekreterinden Afrika'ya "Ramazan dayanışması" ziyareti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın "Ramazan dayanışması" için Afrika ülkelerine ziyarette bulunacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın "Ramazan dayanışması" için Afrika ülkelerine ziyarette bulunacak.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guterres'in yarın Senegal, Nijer ve Nijerya'yı kapsayan Afrika ziyaretine başlayacağını söyledi.

Guterres'in bu ülkelerin devlet başkanları, sivil toplum temsilcileri ve dini liderleriyle bir araya geleceğini belirten Haq, Genel Sekreterin Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ile Ramazan Bayramı kutlamalarına katılacağını ifade etti.

Haq, Genel Sekreterin Sahel bölgesinde şiddet ve istikrarsızlığın etkilediği yerinden edilen kişiler ve mültecilerle görüşeceğini, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgınının etkilerini, karşılaşılan zorlukları bizzat yerinde göreceğini dile getirdi.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Afrika, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreterinden Afrika'ya "Ramazan dayanışması" ziyareti - Son Dakika
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