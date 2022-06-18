BM Genel Sekreterinden "Küresel Akıl Sağlığı Krizi" Uyarısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreterinden "Küresel Akıl Sağlığı Krizi" Uyarısı

18.06.2022 18:21
BM Genel Sekreterinden "Küresel Akıl Sağlığı Krizi" Uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde milyonlarca çocuk ve genç insanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar insanın "akıl sağlığı sorunlarına sahip" olduğunu söyleyerek bunların çoğunun tedaviye erişiminin bulunmadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde milyonlarca çocuk ve genç insanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar insanın "akıl sağlığı sorunlarına sahip" olduğunu söyleyerek bunların çoğunun tedaviye erişiminin bulunmadığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü, akıl sağlığı konulu bir raporun ilk açıklamasını yaparken "küresel bir akıl sağlığı krizine" karşı uyarıda bulundu. BM'nin en üst düzey yetkilisi, "Dünya Akıl Sağlığı Raporu 2022: Herkes için Akıl Sağlığını Dönüştürmek" isimli raporun açıklanması için gönderdiği video mesajında, "küresel bir akıl sağlığı krizi yaşıyoruz" dedi.

Guterres dünya genelinde milyonlarca çocuk ve genç insanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar kişinin "akıl sağlığı sorunlarına sahip" olduğunu söyleyerek bunların çoğunun tedaviye erişiminin bulunmadığını da belirtti. Guterres, "(Akıl sağlığı) hizmeti mevcut veya uygun fiyatlı olmayabiliyor. Utanç duygusu da insanları yardım istemekten alıkoyuyor" dedi. Akıl sağlığı sorunları bulunan insanların daha yüksek fiziksel ve duygusal suistimal, eğitim ve istihdamdan dışlanma ile diğer insan hakları ihlalleri riskiyle karşı karşıya bulunduklarına işaret eden Guterres, "Gerek insani gerek mali maliyeti devasa boyutta. Sadece depresyon ve anksiyetenin küresel ekonomiye tahmini maliyeti yıllık 1 trilyon ABD doları" dedi. Guterres bu durumu kötüleştiren faktörlerden bahsederken Kovid-19 pandemisinin akıl sağlığı sorunlarını artırmakla birlikte iyi bir akıl sağlığının öneminin - ve kırılganlığının - çok daha iyi anlaşılmasını sağladığına da işaret etti.

BM Genel Sekreterinden

Filistinli yoga eğitmeni Ameera Nejem (ayakta), Batı Şeria'nın Ramallah kentinde insanların akıl ve fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için açık havada yoga dersi veriyor, 23 Eylül 2020. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Genel Sekreter, "Maalesef birçok ülkede akıl sağlığı, sağlık politikasının en çok ihmal edilen alanı olmaya devam ediyor" uyarısında bulundu. Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı raporu yorumlarken raporun ülkelerin akıl sağlığı sistemlerini iyileştirmelerinde kılavuzluk edecek bir yol haritası olduğunu belirtti. Guterres, "(Rapor), çocukluktan başlayıp yaşamın bütün evrelerinde, nerelerde iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunun ve bunun nasıl yapılabileceğinin altını çiziyor. Riskleri azaltma, dayanıklılık oluşturma ve akıl sağlığı durumu bulunan insanların topluma tam katılmalarına engel olan bariyerleri kaldırma yollarını ortaya koyuyor" dedi. Genel sekreter, "(Raporu) hükümetlere ve akıl sağlığı paydaşlarına her yerde tavsiye ediyorum" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreterinden 'Küresel Akıl Sağlığı Krizi' Uyarısı - Son Dakika

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