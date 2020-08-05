BM Genel Sekreterinden Lübnan'a taziye mesajı - Son Dakika

BM Genel Sekreterinden Lübnan'a taziye mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine, Lübnan hükümetin ve halkına taziyelerini iletirken, birkaç BM personelinin de patlamada yaralandığını açıkladı.

BM Genel Sekreterinden Lübnan'a taziye mesajı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine, Lübnan hükümetin ve halkına taziyelerini iletirken, birkaç BM personelinin de patlamada yaralandığını açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Beyrut'taki bugünkü korkunç patlamalarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Lübnan hükümeti ile halkına en derin taziyelerini sunuyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in, patlamada yaralananlara da acil şifalar dilediğini aktaran Haq, olayda Beyrut'ta görev yapan bazı BM personelinin de yaralandığını bildirdi.

Haq, "BM, bu zor zamanında Lübnan'ı destek sözünü sürdürüyor ve bu olaya müdahalede aktif bir şekilde Lübnan'a yardım ediyor." dedi.

Birleşmiş Milletler, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreterinden Lübnan'a taziye mesajı - Son Dakika
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