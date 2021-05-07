BM Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Guterres'ten krizlerin çözümünde "köprü kurucu" rolü sözü - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine yeniden aday olan Antonio Guterres, dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiği sırada seçilmesi durumunda krizlere çözüm bulmada "dürüst bir arabulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği vaadinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Guterres dışında 7 kişi daha talip oldu.

Guterres, ülkesi Portekiz tarafından bu pozisyona aday gösterilirken, aralarında eski Ekvator Devlet Başkanı Rosalia Arteaga'nın da olduğu 7 isim BM üyesi hiçbir ülke tarafından aday gösterilmedi.

2017 yılından beri BM Genel Sekreteri olan Guterres, BM Genel Kurulu'nda tek aday olarak, üye ülkelerin sorularını yanıtladı ve vizyon konuşması yaptı.

Daha önce de 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Başbakanı Guterres, ikinci dönem bu göreve seçilmesi durumunda krizlere çözüm bulmada "dürüst bir arabulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği taahhüdünde bulundu.

Halen BM Genel Sekreteri olan ve 4 buçuk yıldır yürüttüğü bu görevde cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Guterres, öte yandan Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri karşısında sessiz kalmakla eleştiriliyor.

BM Genel Sekreterliğine talip en genç isimlerden 34 yaşındaki Hindistan asıllı Kanadalı Arora Akanksha da iddialı seçim kampanyası ile öne çıksa da BM üyesi bir ülke tarafından desteklenmediği için aday olarak görülmüyor.