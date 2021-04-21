BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu - Son Dakika

BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu

21.04.2021 16:59
BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Minnesota eyaletinde dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ilişkin, "Bu, çok önemli bir karar. Başka herhangi bir sonuç, adalet komedisi olurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Minnesota eyaletinde dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ilişkin, "Bu, çok önemli bir karar. Başka herhangi bir sonuç, adalet komedisi olurdu." ifadelerini kullandı.

Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de siyahi Floyd davasında isim vermeden eski polis Chauvin'in suçlu bulunmasını memnuniyetle karşılandı

ABD ve dünya genelinde Afrika kökenli sayısız kurban ve aileleri için adalet mücadelesinin devam ettiğine işaret eden Bachelet, polisin aşırı güç kullanması ya da işlediği cinayetleri mahkemelere taşıma savaşının, henüz bitmekten çok uzak olduğu uyarısını yaptı.

Bachelet, kolluk kuvvetlerinin işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri için cezasızlığın sona ermesi gerektiğini vurguladı, daha fazla keyfi cinayeti önlemek için "sağlam önlemler" alınması gerektiğinin altını çizdi.

Mahkeme jürisinin, dün, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ilişkin Bachelet, "Bu, çok önemli bir karar. Bu aynı zamanda George Floyd'un ailesinin ve diğerlerinin adalet çağrısında bulunma cesaretinin ve azminin bir kanıtıdır. Jürinin kabul ettiği gibi bu davadaki kanıtlar apaçıktı. Başka herhangi bir sonuç, adalet komedisi olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, George Floyd, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan teknik direktör Levent Eriş yoğun bakıma alındı Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı Trabzon maçına az bir süre kala Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği hastane sözünü tuttu Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı         
18:03
Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor         
17:43
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti         
17:11
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar         
16:51
Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi         
16:33
Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi         
15:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi         
15:29
Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak         
15:11
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
14:55
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 18:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM: George Floyd davası kararı çok önemli; başka herhangi bir sonuç adalet komedisi olurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei