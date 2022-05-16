BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci - Son Dakika
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BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci

16.05.2022 13:08

BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci OMÜ Gençlik Haftası Etkinlikleri başladıSAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "120 farklı ülkeden 5 bin kadar uluslararası öğrencimiz var.

BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci

OMÜ Gençlik Haftası Etkinlikleri başladı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "120 farklı ülkeden 5 bin kadar uluslararası öğrencimiz var. Balkan ülkeleriyle yaptığımız çalışmanın bir benzerini Afrika ile devam ettireceğiz" dedi.

OMÜ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Haftası Etkinlikleri" başladı. OMÜ Yaşam Merkezi önünde açılış töreni düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde semazen ve çeşitli gösteriler yapıldı.

"OMÜ'nün adını aldığı bir günü kutluyoruz"

19 Mayıs'ı 1 hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlayacaklarını belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bugün OMÜ'nün adını aldığı bir günü kutluyoruz. Biz bu etkinlikleri bayram sevincini yaşamak ve diri tutmak için 1 haftaya yaydık. Etkinliklerimiz 2'ye ayrılıyor. Bunlardan biri sanatsal etkinlikler. Bir medeniyeti ayakta tutan unsurlardan biri sanattır. Sanatı, edebiyatı ve estetiği yok sayan bir medeniyetin güçlü olması mümkün değil. Teknik ve teknoloji bunun omurgasıdır ama omurganın sanat gibi diğer unsurlara da ihtiyacı var. OMÜ olarak bir hafta boyunca farklı birimlerimiz ortak ve kümelenmiş bir biçimde kampüslerimizde 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Bunun bir bayram olarak yaşanmasını, bayramının diri tutularak geçekte bu etkinliğin daha güçlü olması için birçok etkinlikle bunu desteklemeyi planladık. Şenliklerimiz bugün açıldı. Tüm birimlerimiz 1 stant ile yerlerini aldı. Öğrenciler farklı etkinliklerle bugünü yaşayacak ve yaşatacak" dedi.

"OMÜ'de 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci var"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde sadece Türk değil 120 farklı ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğünü açıklayan Rektör Ünal, "OMÜ gücünü sadece Türkiye'deki öğrencilerle paylaşmıyor. 120 farklı ülkeden 5 bin kadar öğrencimiz var. Bu öğrencilerin dağılmasını tek bir bölgeden değil de farklı bölgelere bu öğrenci portföyünün dağılmasını istiyoruz. Kısa süre önce 3 ülkede, 8 üniversitede iş birliği arayışımız oldu. Burada 1 ülke ile protokol yaptık. Bazı üniversitelerle de üzerinde çalışmak üzere protokol yapmayı planladık. Üniversitelerden güç almak ve destek vermeyi amaçladık. Son temaslarımız Balkan bölgesiyle alakalıydı. Önümüzdeki günlerde Afrika ile benzer bir çalışmamız olacak. Coğrafyayı 5 bölgeye ayırdık. Her bir bölge için masalar kurduk. Sadece hoca ya da öğrenci almak değil o bölgelerle alakalı bilimsel çalışmaları yapmak ve devletimizin bu noktada gücünü arttırması için de bu bilgiyi hizmete sunmak istiyoruz" diye konuştu.

OMÜ Gençlik Haftası Etkinlikleri, Yaşam Merkezi'nde 4 gün boyunca devam edecek.

BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci
BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci
BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci
BM gibi üniversite: 120 ülkeden 5 bin yabancı öğrenci

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Üniversite, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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