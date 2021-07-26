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BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi Roma'da başladı - Son Dakika

BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi Roma'da başladı

26.07.2021 20:10
BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi Roma'da başladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Ön Zirvesi Roma'da başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Ön Zirvesi Roma'da başladı.

Merkezi Roma'da olan BM kuruluşu Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile İtalyan hükümetinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı, üç gün sürecek olan BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi, açılış oturumlarıyla başladı.

BM'nin eylül ayında New York'ta yapılacak BM 2021 Dünya Gıda Sistemleri Zirvesi'ne hazırlık mahiyetindeki Roma'daki ön zirve, 17 maddelik 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirmeye yönelik ilerlemeyi ele almayı, gıda sistemlerinin gücünden faydalanarak, çiftçisinden gencine, yerli halkından sivil toplumuna, araştırmacılara, özel sektöre ve siyasetçilere kadar farklı pek çok ilgiliyi bir araya getirme amacı taşıyor.

Toplantının açılış oturumuna video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha az gelişmiş bölgelerde yoksulluğu arttırdığına, gıda ve tedavilere erişimde ekonomik eşitsizlikleri daha belirginleştirdiğini söyledi.

"Dünya, BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yoldan çıkmış göründüğü çok kritik bir andan geçiyor." diyen Guterres, bu durumun arkasında ekonomik eşitsizliklerin artması ve iklim değişikliği sonuçlarının kesiştiğini ifade etti.

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü de amaçlarının "Sıfır atık, sıfır açlık" olduğunu belirterek, Roma'daki üç günlük zirvede gelecekte beslenmeye yönelik fikirleri toplayacaklarını kaydetti.

Salgından önce 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri programının gerisinde olduklarını, şu anda ise salgının bunu daha kötüleştirdiğini dile getiren Çü, "Dünya, kalkınma hedeflerine ulaşmada iyi bir yolda değil. Gıda sistemlerimizi, daha dayanıklı ve kapsayıcı hale getirmek için dönüştürmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çü, gıda sistemleri konusunda daha bütüncül ve kimseyi geride bırakmayan bir organizasyon yapısına sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ön zirve toplantısına FAO ile beraber ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi de salgınla ortaya çıkan sağlık krizinin, gıda krizine yol açtığını belirterek, "Bu ön zirve, gıdayı düşünme, üretme ve tüketme yöntemimizi küresel olarak nasıl değiştireceğimizi düşünmek için bir fırsattır." dedi.

Draghi, yetersiz beslenmenin başlıca ölüm sebeplerinden biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Salgın, yetersiz beslenen insan sayısını 130 milyon daha artırarak, toplamda 800 milyona çıkaracak." ifadelerini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanlarının haziranda imzaladıkları gıda güvenliği, beslenme ve gıda sistemleri ile pandemi karşısında acil eylem çağrısı yapan "Matera Bildirisi"ni hatırlatan Draghi, "İtalya'nın dönem başkanı olduğu G20, küresel açıdan gıda güvenliğini iyileştirmeyi öncelikleri arasında belirledi." diye konuştu.

Ön zirve toplantısı, 28 Temmuz'da sona erecek.

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, New York, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Gıda Sistemleri Ön Zirvesi Roma'da başladı - Son Dakika


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