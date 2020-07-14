BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya - Son Dakika

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl içinde dünya genelinde kronik açlık çekenlerin sayısında 83-132 milyon arası artış görülebilir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl içinde dünya genelinde kronik açlık çekenlerin sayısında 83-132 milyon arası artış görülebilir.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı

FAO'nun yıllık "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu" raporunda bu yıl Covid-19 pandemisinin etkilerine de yer verildi.

Rapora göre dünya genelinde halen 690 milyon kişi kronik açlık çekiyor. Dünyada açlık çekenlerin ortalaması yüzde 8.9 iken, bu oran Afrika'da yüzde 19.1'e varıyor.

Covid-19 nedeniyle gıda güvenliği ve beslenme sorunlarının daha da artması, olağan dışı ülke ve nüfus gruplarında da gıda güvenliği sıkıntılarının baş göstermesi bekleniyor.

Covid-19'un etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini vurgulayan FAO, mevcut ekonomik küçülme senaryolarına göre bu yıl içinde salgın nedeniyle yetersiz beslenenlerin sayısında 83-132 milyon arası artış görülebileceğini belirtti.

Raporda, "Covid-19'un halkların beslenme durumuna etkilerini kanıtlamak için henüz çok erken olsa da, pandeminin hassas durumdaki hanelerde her türlü yetersiz beslenme şeklini artırması bekleniyor" denildi. Bu durumun sebepleri arasında, gıda tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, tüketicilerin hareketlerinin kısıtlanması, özellikle ithalata bağımlı ülkelerde fiyat artışları, iş ve gelir kaybı, uzun raf ömürlü ancak besleyiciliği düşük gıdalara yönelinmesi, okulların kapanması nedeniyle çocukların okul yemeklerinden mahrum kalması gibi etkenler sayıldı.

Raporda, "Dünya, 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine ulaşma yolundan uzakta. Mevcut eğilimler sürerse 2030'da açlık çeken insan sayısı, dünya nüfusunun yüzde 9.8'ine denk gelen 840 milyon seviyesini aşacak. Covid-19 pandemisinin olası etkileri hesaba katılmadan bu bile alarm verici bir senaryo" denildi.

2 milyar kişi güvenli gıdaya erişemiyor

Rapora göre dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi şiddetli ya da orta seviyede gıda güvensizliği içinde yaşıyor. Güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi olmayan bu insanların çoğunluğu Asya ve Afrika kıtalarından.

Asya'da 1.03 milyar kişi, Afrika'da 675 milyon kişi, Latin Amerika ve Karayiplerde 205 milyon kişi, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 88 milyon kişi, Okyanusya'da 5.9 milyon kişi şiddetli ya da orta derecede gıda güvensizliği sorunu yaşıyor.

Dünya genelinde bu sorun kadınlar arasında daha yaygın görülüyor.

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Afrika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:32 

Son Dakika Dünya BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Gıda ve Tarım Örgütü: Covid-19 nedeniyle 132 milyon kişi daha açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]