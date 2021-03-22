BM Gıda ve Tarım Örgütü Direktörü Çü, herkesin suya güvenli erişimi için dayanışma çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, tüm paydaşları suyu korumaya ve bu değerli kaynağa erişimi genişletme yolunda birlikte çalışmaya davet ederek, "Bu konuda el ele verip bir sinerji yaratmamız gerekiyor." dedi.

Çü, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı ve bu yıl "Suya değer verme" temasıyla gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte konuştu.

Suyun, kalkınmanın temel bir unsuru olduğunu belirten Çü, "Su yoksa, hayat yok. Su yoksa uygarlığın devamı da yok." ifadesini kullandı.

Çü, herkesi, suyu korumaya ve erişimi genişletmeye çağırarak, "FAO'nun 2020 Gıda ve Tarım Durumu raporuna göre, 1 milyardan fazla insanın hayatı, su kıtlığı sebebiyle ciddi şekilde sıkıntıda." açıklamasında bulundu.

Gelecekte nüfus artışıyla suya olan ihtiyacın artacağına dikkati çeken Çü, "Suya herkesin güvenli erişiminin sağlanabilmesi için özel sektörün becerisinden, sivil toplumun gayretine ve uluslararası toplumun dayanışmasına ihtiyaç var. Bu konuda el ele verip bir sinerji yaratmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Çü, suya erişimin ve artan kirliliğin, gıda tedarik zincirinin tamamında görüldüğüne işaret ederek, bunun gıda güvenliğini, beslenmeyi ve ekosistemi etkilediğini ve dolayısıyla savunmasız insanlar için büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ise "Su en değerli kaynağımız. 2 milyardan fazla insanın doğrudan erişemediği bir 'mavi altın'. Sadece hayatta kalmak için temel unsurlardan değildir, aynı zamanda toplumların sağlık, sosyal ve kültürel merkezi alanlarında önemli bir rol oynar." diye konuştu.

BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve BM Su Başkanı Gilbert F. Houngbo da suyun yaşam ve geçim için çok önemli olduğunun altını çizerek, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 6'ncısını gerçekleştirmek istiyorsak, su kaynaklarının yönetimini iyileştirmek ve ilerlemeyi hızlandırmak için harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

FAO'dan yapılan açıklamada ise her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü'nün temel amacının, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin "herkes için su" başlıklı 6 numaralı hedefine ulaşmayı desteklemek olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 2,2 milyar insan güvenli suya erişimi olmadan yaşıyor. Kişi başına yıllık kullanılabilir tatlı su miktarı geçen 20 yılda yüzde 20'den fazla azaldı. Ancak büyüyen küresel nüfusu beslemek ve ekinleri sulamak için daha fazla suya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.