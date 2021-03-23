BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programından "20'den fazla ülkede akut açlık artacak" uyarısı - Son Dakika

BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programından "20'den fazla ülkede akut açlık artacak" uyarısı

23.03.2021 18:41
BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programından

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), acil ve genişletilmiş bir yardım yapılmaması halinde gelecek aylarda 20'den fazla ülkede akut açlığın artacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), acil ve genişletilmiş bir yardım yapılmaması halinde gelecek aylarda 20'den fazla ülkede akut açlığın artacağı uyarısında bulundu.

BM'nin Roma merkezli iki kuruluşunun bugün yayımladığı "Açlıkta öne çıkanlar" başlıklı ortak rapora ilişkin açıklama yapıldı.

Yemen, Güney Sudan ve Nijerya'nın kuzeyinin yıkıcı düzeyde akut açlıkla karşı karşıya olduğu ve bu listenin başında yer aldığı belirtilen açıklamada, özellikle Yemen ve Güney Sudan'daki ailelerin açlık ve ölüm riskiyle yüzleştiği ifade edildi.

Açıklamada, akut açlıktan en çok etkilenenlerin Afrika ülkelerinde olmasına rağmen Asya'da Afganistan, Orta Doğu'da Suriye ve Lübnan, Latin Amerika ve Karayipler'den Haiti'ye kadar dünyanın birçok bölgesinde akut açlığın hızla artacağı uyarısı yapıldı.

"Şimdi hızlı şekilde harekete geçmek hepimizin görevidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Acının büyüklüğü, endişe verici düzeydedir. Hayatları kurtarmak, geçim kaynaklarını korumak ve en kötü durumu önlemek için şimdi hızlı şekilde harekete geçmek hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

WFP İcra Direktörü David Beasley de "Gözlerimizin önünde bir felaket görmekteyiz. Çatışmalardan, iklim şoklarından ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan kıtlık, milyonlarca ailenin kapısını çalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin açlıktan ölmesini önlemek için acilen 3 şeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Beasley, "Savaş sona ermeli, savunmasız topluluklara hayat kurtaran yardımları sağlamak için erişimimize izin verilmeli ve her şeyden önce bu yıl içinde 5,5 milyar doları sağlayacak bağışçılara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Akut gıda güvensizliğiyle öne çıkabilecek bölgeler

Söz konusu raporda, çatışma ve Kovid-19 salgınının gıda güvensizliğini etkileyen ana unsurlardan olduğu belirtildi.

Raporda, mart-temmuz döneminde akut gıda güvensizliğiyle öne çıkabilecek 20'den fazla bölge ve akut gıda güvensizliğini artırabilecek etkenler de sıralandı.

Bu kapsamda Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Merkez Sahel, Etiyopya, Nijerya'nın kuzeyi, Mozambik'in kuzeyi, Somali, Güney Sudan ve Sudan'da çatışma ve şiddet nedeniyle bu durumun artabileceği yer aldı.

Dünyada birçok ülkeyi etkileyen Kovid-19 salgınının, pek çok ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız bırakacağı kaydedilen raporda, özellikle Latin Amerika ile Orta Doğu'da Yemen, Suriye ve Lübnan'ın bundan en çok etkilenecek ülke ve bölge olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda Afganistan'dan Madagaskar'a ve Afrika Boynuzu'na kadar birçok yerde iklim aşırılıklarının açlığı artıracağına işaret edildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programından '20'den fazla ülkede akut açlık artacak' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı         
19:30
Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda         
18:57
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku         
17:59
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü         
17:42
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı         
16:13
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 20:01:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programından "20'den fazla ülkede akut açlık artacak" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei