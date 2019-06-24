BM gıda yardımının askıya alınması binlerce Yemenliyi etkileyecek

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen'de yiyecek yardımını askıya alınması binlerce Yemenliyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Yemen'de yiyecek yardımını askıya alınması binlerce Yemenliyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Yemen'de Husilerin



kontrolü altındaki bölgelere yaptığı gıda yardımını kısmen askıya almaya başlaması binlerce Yemenliyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Yemen'de 10 milyondan fazla insanı besleyen BM ajansı, ülkenin kuzey bölgelerinde gıda dağıtımına müdahale eden bazı engelleyici ve işbirlikçi olmayan Husi liderlerinden defalarca şikayet etti. Husi isyancıları ve WFP arasında artan anlaşmazlığın devam etmesi yiyecek yardımının askıya alınmasına yol açtı.



Husiler başkent Sana'yı 2015'ten beri kontrol altında tutuyor. WFP'nin gıda yardımını kısmi olarak askıya almasının, Husi kontrolündeki kuzey bölgelerde yaşayan 850 bin insanın etkileyeceği tahmin ediliyor. Hükümet tarafından kontrol edilen güney illerinde bile, dahili WFP merkezlerinin halen başkent Sana'da yer alması nedeniyle, son zamanlarda kısmi yardım dağıtımının askıya alınmasından binlerce ülke içinde yerlerinden edilmişler etkilenebilir.



"Bizler mağduruz"



Aden şehrinde yaşayan yerlerinden edilmiş insanlar yiyecek yardımının kısmi olarak askıya alınmasının kamplarını birkaç gün içinde vuracağını söyledi. Beş çocuk babası olan Yahya Hassan, insani ilişkilerin ve insanların yaşamlarıyla ilgili konuların ülkede meydana gelen siyasi çatışmalardan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Ülke içinde yerlerinden edilmiş insanlardan biri olan Hassan, "Bizler mağduruz ve kamplarımızda yiyecek, ilaç ve çocuk ihtiyaçları eksikliği var, şimdi artık büyükler de yardımdan mahrum" dedi. Hassan Yemen'de faaliyet gösteren yerel ve uluslararası örgütleri, siyasi ilişkiler veya coğrafi konuma bakmaksızın aç Yemenleri desteklemeye devam etmeye çağırdı.



Yerinden edilmiş ailelerin çoğu, WFP ve diğer kuruluşların desteğine hala acil ihtiyaç duyduklarını doğruluyor. Yerlerinden edilmiş insanlardan biri olan Kahala Mariam, "Ailem hala organizasyonlardan gelen yiyecek, çadır ve tıbbi bakım gibi birçok şeye ihtiyaç duyuyor" açıklamasında bulundu.



"WFP bizi yalnız bırakmasın"



Savaş ülkenin farklı bölgelerinde devam ettikçe, binlerce insan, özellikle yiyecek ve içecek gibi günlük temel ihtiyaçlar ile ilgili yeterli yardım almadan mülteci kamplarına itiliyor. Bazı insanlar başkent Sana'daki Husi yetkilileri ve WFP yetkililerinin devam eden anlaşmazlıklarının ülke genelinde halihazırda sefil yaşam koşullarını şiddetlendirebileceğinden korkuyorlardı. Yerinden edilmiş bir başka bir Yemenli Yusuf bin Ahmed, son altı ay içinde farklı kuruluşlar tarafından dağıtılan bazı gıda yardımlarını aldığını, ancak bu günlerde hiçbir şey dağıtılmadığını söyledi. Ahmed, "Çadırımız bomboş, ne bir un ne de bir şeker çuvalı var, çadırda yiyecek ya da içecek hiç bir şey yok" dedi. Ahmed," WFP'yi Yemen'deki operasyonlarına devam etmeye çağırıyoruz çünkü milyonlarca aç insanın hayatı gıda yardımına bağlı, lütfen bizi yalnız bırakmasın" açıklamasını yaptı.



BM Genel Sekreteri sözcüsü Stephen Dujarric, kısmi askıya alma kararının, Husi yetkilileri ile WFP yetkilileri tarafından, gıda dağıtımı konusunda yapılan engellemelerin durdurulması ile ilgili yapılan görüşmeler sonrasında son çare olarak alındığını söyledi. - ADEN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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