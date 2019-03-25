Bm: "Golan Tepeleri'nin Statüsü Değişmedi ve BM'nin Golan Politikası, Güvenlik Konseyinin İlgili...
34 dakika önce
BM: "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.
BM
: " Golan Tepeleri
'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:09 Kaynak: AA
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