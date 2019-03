BM Gündemi Samsun'da Tartışılıyor

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği ana teması Wıtness The Future (Geleceğe Tanık Ol) MUN (Model Birleşmiş Milletler) Konferansı Samsun'da başladı.

9 il 18 farklı liseden gelecek öğrenciler 15-17 Mart tarihleri arasında Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlemiş olduğu Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations-MUN) konferansına katılıyor. Birleşmiş Milletler Simülasyonuyla Dünya sorunlarına karşı siyasi bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlayan program 4 İngilizce ve 2 Arapça olmak üzere toplam 6 komiteden oluştu.



"Dünyaya farklı bakış açıları kazandırmak hedeflenmekte"



Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda projenin ev sahibi olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu, üye devletler ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyon olduğunu belirterek, "Bu organizasyonlar ile küresel sorunlara, uluslararası problemlere yönelik çalışmalar simüle edilerek öğrencilere bilinç kazandırmak, akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini geliştirmek dünyaya farklı bakış açıları kazandırmak hedeflenmektedir. Çok dil bilmenin öneminden bahsedildiği, yapay zekanın konuşulduğu, endüstri 4.0'ın eğitime entegre edilmeye çalışıldığı günümüzde 21. yüzyılın gereklerinden ve gerçeklerinden hareketle gençlerimizi her alanda söz sahibi olabilecek, gerekli değişim hareketinin mimarları olacak şekilde, dünya ile konuşan, dünya ile yarışan, ümmet için çalışan nesiller olarak yetiştirmenin gayret, sorumluluk ve bilinci içerisindeyiz" dedi.



"21. yüzyılı ıskalamamak gerek"



İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise 21. yüzyılı ıskalamamak gerektiğine vurgu yaparak, "Bugünün çocuklarını 21. yüzyılı yönetecek temel beceriler noktasında çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Bu da hep beraber bizim sorumluluğumuza işaret ediyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle model birleşmiş milletler konferansınızın, ilimizde yapılan konferansın, uluslararası sorunlara çocuklarımızın bütün masumiyetiyle ortaya koyacakları çözümlere şahit olacağımı düşünüyorum. Onların ortaya koyacağı fikirlerin, düşüncelerin, çözüm önerilerinin ufuk açıcı olacağını; bu problemlerin çözümlerine ilişkin olarak da ortaya somut bir takım veriler ortaya koyacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Bunların gençler tarafından sahiplenildiğini görmek bizler için en büyük gurur meselesi"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da, 'gençlik gelecektir, geleceğimizdir gençlerimiz' sözlerinin eksik olduğunu ve gençliğin aslında tam da bugünleri olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Ben buraya gelirken tabi kafamda bu kadarını hayal etmemiştim açıkçası o anlamda da şaşkınım belki de mutluluğumu perçinleyen en önemli unsur bu. Bugün Somali'de, Myanmar'da, Gazze'de, Arakan'da, Suriye'de, Dünya'nın her yerinde ama özellikle mazlum coğrafyada olanlara bence dur diyebiliriz ama bunu ancak her birlikte başarabiliriz. O yüzden ben değerli hocamı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten hep söyleriz ama bunun bu kadar somutlaştığını, bunun bu kadar gençler tarafından sahiplenildiğini görmek bizler için en büyük gurur meselesi" şeklinde konuştu.



Türkiye'de ilk defa yapay zeka Arapça olarak tartışılacak



Dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler Konferansı Harvard MUN prosedürünü kullanarak 15-17 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ATAMUN'19 Konferansı, 5 İngilizce ve 2 Arapça komiteden oluşuyor. İngilizce komitelerden Özel Politik Bağımsızlık komitesinin konusu ABD-Meksika sınırındaki anlaşmazlığın çözümü ile Latin Amerika ve ABD arasındaki uzun süren anlaşmazlıkların araştırılması olarak belirlenmiş olup 60 civarında ülke delegesi bu özel konu ışığında diğer sınır sorunların masaya yatıracaklar Rusya-Ukrayna gerginliği, NATO bütçesinin düzenlenmesi, Yemen İç Savaşı, Kosova Meselesi, İran'a uygulanan ambargo. Özel komite olarak bu sene Milli Güvenlik Konseyi (MGK) seçildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği komitede MGK üyeleri bakanlar ve kuvvet komutanları bulunacak. MGK toplantısının gündemi yine güncel konulardan olan Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve iç güvenliğin sağlanması olarak belirlendi. Fütüristik kriz komitelerinde gelecekteki ABD ve Çin soğuk savaşı ele alınacak. ABD ve Çin hükümetleri krizleri yönetmeye ve birbirlerini askeri ve politik arenada alt etmeye çalışacaklar. İki Arapça komiteden biri Birleşmiş Milletler Kalkınma programı, bu komitede sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündemi belirleyecek, diğeri ise önderler zirvesi olarak belirlendi. Önderler zirvesi de fütüristik bir komite olup tarihe yöne veren önemli önderler gelecekteki muhtemel 3. Dünya Savaşı konulu bir oturumda bir araya gelecekler.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde (UZEM) gerçekleştirilen ATAMUN'19 açılış programına, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Salih Keskin, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, Atakum'a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Murat Albayrak, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, misafir okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Dil alanı ve akademik alanda iyi olan liselerin tercih ettiği MUN konferansları öğrencilere dil alanında büyük imkanlar sunuyor. MUN konferansları, öğrencilerin Arapça ve İngilizceyi akademik, resmi ve diplomatik şekilde kullanabilmesi, dünya sorunları karşısında bilinçlenmesi ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalışmasına katkı sağlıyor. - SAMSUN

