BM, Güney Afrika'daki selden etkilenenlere 1,3 milyon dolarlık yardım sağlayacak - Son Dakika
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BM, Güney Afrika'daki selden etkilenenlere 1,3 milyon dolarlık yardım sağlayacak

13.05.2022 18:41
BM, Güney Afrika'daki selden etkilenenlere 1,3 milyon dolarlık yardım sağlayacak

Birleşmiş Milletlerin (BM), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde geçen ay meydana gelen sel felaketinden etkilenen aileler için 1,3 milyon dolar maddi yardım sağlayacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde geçen ay meydana gelen sel felaketinden etkilenen aileler için 1,3 milyon dolar maddi yardım sağlayacağı bildirildi.

Güney Afrika'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilcisi Ayodele Odusola, yaptığı basın açıklamasında, selden etkilenen hanelere yardım için Güney Afrika hükümetiyle çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda 1,3 milyon dolarlık ödenek tahsis ettiklerini bildirdi.

Ülkenin Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti ve çevresinde 11 Nisan'da metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşmış, aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

KwaZulu Natal eyalet hükümeti, selde 445 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 200'den fazla evin yıkıldığını, kamu ve özel altyapısında yaklaşık 25 milyar rand (yaklaşık 25 milyar lira) değerinde hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Selde kaybolduğu tespit edilen 48 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Uzmanlar, bölgede görülen şiddetli yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor.

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Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, dolar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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