BM: Güney Sudan'da selin neden olduğu insani kriz yağmur mevsimiyle derinleşecek - Son Dakika
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BM: Güney Sudan'da selin neden olduğu insani kriz yağmur mevsimiyle derinleşecek

29.03.2022 13:28
BM: Güney Sudan'da selin neden olduğu insani kriz yağmur mevsimiyle derinleşecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle çok sayıda kişinin evini terk ettiği Güney Sudan'da, yağmur sezonunun başlamasıyla insani krizin daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle çok sayıda kişinin evini terk ettiği Güney Sudan'da, yağmur sezonunun başlamasıyla insani krizin daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.

BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan BMMYK İklim Tedbirleri Özel Danışmanı Andrew Harper, Güney Sudan'da halihazırda etkisini sürdüren sellere dair son durumu değerlendirdi.

Harper, Güney Sudan'da geçen yıl en şiddetli sellerden birinin meydana geldiğini belirterek selden etkilenerek evini terk eden 835 bin kişinin mağduriyetinin hala sürdüğünü vurguladı.

Son 3 yıldır ülkedeki aşırı yağışların binlerce hektar tarım arazisini yok ederek çiftçileri ekin ekemez hale getirdiği bilgisini paylaşan Harper, "Sel ülkedeki 79 ilden 33'ünü kötü etkiledi. Yaklaşık 800 bin çiftlik hayvanı telef oldu." şeklinde konuştu.

Mayısta yağmur mevsimi tehlikesi

Harper, mayıs ayında yağmur mevsiminin başlamasıyla selin yol açtığı insani krizin daha kötüye gideceği uyarısında bulunarak "Sel sularının hala kurumadığı kırsal bölgelerde yaklaşan sağanak yağışlar büyük risk taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Ay başında ülkeye ziyaretinde Eski Fangak, Malakal, Jamjang ve Bentiu bölgelerini gezerek buralarda selin neden olduğu insani krize şahitlik ettiğini aktaran Harper, "Mevcut durum, korumasız sivillere insani yardım ulaştırılmasına büyük engel oluyor. Uçak pistinin su altında kaldığı Eski Fangak'ta yol altyapısının yetersizliği, kırsal kesimlere yardım ulaşımını zorlaştırıyor." dedi.

Harper, çiftçilerin sele karşı tarlalarını koruyabilmesi için BMMYK'nin bazı bölgelerde muşamba, çapa, kürek ve kum torbaları dağıttığını belirtti ve "Güney Sudan için harekete geçmezsek iklim krizi, ülkedeki kaynakları daha fazla kurutacak ve insanların hayatta kalmasını zorlaştıracaktır." ifadeleriyle uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Tarım, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Güney Sudan'da selin neden olduğu insani kriz yağmur mevsimiyle derinleşecek - Son Dakika


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