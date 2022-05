BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'da Sivilleri Hedef Alan Saldırıları Kınadı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Mayıs (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi Salı günü Afganistan'da sivilleri hedef almaya devam eden menfur terör saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadı. Konsey, 22 Nisan'da Kunduz'da Mevlevi Sikander Camisi'ne düzenlenen ve 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 29 Nisan'da en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı Kabil'deki Halife Sahib Camisi'ne düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere terör saldırılarını kınamak için bir basın açıklaması yayınladı.Bu saldırılardan önce de, Ramazan ayı boyunca Afganistan genelinde dini azınlık toplulukları da dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik son zamanlarda diğer birçok saldırı gerçekleştirilmişti.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, terörün her türlü biçimi ve tezahürüyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunu bir kez daha beyan etti" denildi. Güvenlik Konseyi üyeleri, her türlü terör eyleminin, amacı ne olursa olsun, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılırsa yapılsın suç teşkil ettiğini ve haksız olduğunu yineledi. Güvenlik Konseyi üyeleri tüm devletlerin, BM Şartı ve uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki diğer yükümlülüklere uygun olarak, terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditlerle her şekilde mücadele etmeleri gerektiğini bir kez daha belirtti.