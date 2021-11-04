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BM Güvenlik Konseyi Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı

04.11.2021 00:11
BM Güvenlik Konseyi Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücünün (EUFOR) görev süresini oy çokluğuyla 12 ay daha uzatma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücünün (EUFOR) görev süresini oy çokluğuyla 12 ay daha uzatma kararı aldı.

New York'taki BM Güvenlik Konseyi oturumunda 15 ülke Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın korunmasında EUFOR'un varlığının 1 yıl daha sürdürülmesi lehine oy kullandı.

Bosna Hersek'te, Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleriyle tırmanan siyasi krizin de ele alındığı oturumda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkedeki kışkırtıcı söylemlere bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

Eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko'nun soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot etme kararı alan Sırp yetkililerin de görevlerine dönmesi çağrısında bulunan Greenfield, "Dodik'in söylemleri çok tehlikeli. Dodik, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) kendi ordusunu kuracağını, diğer tüm kurumları da ayıracağını söylüyor. Dodik'in yeni anayasa hazırlığı içinde olmasından endişeliyiz." dedi.

Greenfield, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'e tam destek verdiklerini söyleyerek, "Schmidt'in hazırladığı raporu okuduk. Bosna Hersek tarihinin en derin siyasi kriziyle karşı karşıya." diye konuştu.

Bosna Hersek'in BM Daimi Temsilcisi Sven Alkalaj da Schmidt'in 34 sayfalık raporu hakkında bilgi verirken, raporda Dodik'in Bosna Hersek'in istikrarına en büyük tehdit oluşturan isim olduğunun altı çizildiğini belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krizin sorumlusunun dış faktörler olduğunu savunarak, "Her şeyin sorumlusu yüksek temsilcinin çıkardığı yasa. Yüksek Temsilcilik Ofisini tanımıyoruz, dolaysıyla bu konuda konuşmayacağız." ifadelerini kullandı.

EUFOR'dan açıklama

Bosna Hersek'teki EUFOR komutanlarından Tümgeneral Alexander Platzer, Dodik'in ayrılıkçı söylemlerine rağmen ülkede askeri bir tehdit olmadığını ifade etti.

EUFOR'un istikrar ve barışı korumakla görevlendirildiğini söyleyen Platzer, "Bosna Hersek'te genel güvenlik durumu stabil" değerlendirmesinde bulundu.

Platzer, EUFOR'un ihtiyaç duyulması halinde yedek güçleri bulunduğunu ifade ederek, ihtiyaç durumunda bin kadar ilave asker çağrılabileceğini ve bu sayının daha da artırılabileceğini vurguladı.

Bosna Hersek'teki siyasi kriz

Sırp yetkililer, eski Yüksek Temsilci Inzko'nun 23 Temmuz'da soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot etme kararı almış, böylece ülkede bir siyasi kriz başlamıştı.

Dodik de 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde RS'in bağımsızlığını ilan edeceğini söylemiş, böylece siyasi kriz büyümüştü.

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
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