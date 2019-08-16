Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi Çin'in talebiyle kapalı oturumda Keşmir'i konuşacak
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BM Güvenlik Konseyi Çin'in talebiyle kapalı oturumda Keşmir'i konuşacak

34 dakika önce

Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti. Konseyin konuyu cuma günü kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

BM Güvenlik Konseyi Çin'in talebiyle kapalı oturumda Keşmir'i konuşacak, System.String[]
Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti. Konseyin konuyu cuma günü kapalı oturumda konuyu ele alması bekleniyor.

Pakistan da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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