BM Güvenlik Konseyi Çin'in talebiyle kapalı oturumda Keşmir'i konuşacak
34 dakika önce
Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti. Konseyin konuyu cuma günü kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.
Çin, Hindistan
'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı talep etti. Konseyin konuyu cuma günü kapalı oturumda konuyu ele alması bekleniyor. Pakistan
da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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