BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani durumdan "endişeli" olduğunu bildirdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesindeki insani duruma ilişkin endişelerini dile getirdi.

Konseyin dün yaptığı açıklamada, "Bölgedeki cinsel şiddet haberleri dahil insan hakları ihlalleri ve suiistimal iddialarından derin kaygı duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklama, BMGK'nin bölgede altı aydır süren çatışmalara dair yaptığı ilk uyarı oldu.

Açıklamada hükümet güçleri ile iş birliği içinde bölgeye müdahale eden Eritre askerlerinin varlığına değinilmedi. Geçen hafta bölgedeki gelişmeler hakkında Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren BM İnsani İlişkiler ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Etiyopya'nın geri çekildiği açıklamasına rağmen Eritre birliklerinin halen bölgede olduğunu bildirmişti.

Lowlock, ayrıca 6 milyon insanın yaşadığı bölgede 4,5 milyon kişi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Askeri üniformalı kişilerin karıştığı çok sayıda tecavüz ve cinsel saldırı vakasının yaşandığına dikkati çeken Lowlock, "Bu çatışmada cinsel şiddetin bir savaş aracı olarak kullanıldığına kuşku yok." ifadesini kullanmıştı.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.