BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki çatışmalara "Acil ve uzatılmış ara" talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesi talep edilen karar tasarısı görüşüldü. Tasarı 12 üyenin evet oyuyla kabul edilirken, Rusya, ABD ve İngiltere çekimser kaldı.

"ACİL VE UZATILMIŞ ARA VERİLMESİ" BMGK'DA KABUL EDİLDİ

İsrail'in Gazze'deki katliamı 1 aydan fazla bir süredir aralıksız devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kritik bir oylama yapıldı. BMGK, Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" istenen karar tasarısını görüştü. Karar tasarısı 15 üyeli BMGK'da kabul edildi.

RUSYA, ABD VE İNGİLTERE ÇEKİMSER KALDI

Karar tasarısına 12 üye evet dedi. Evet diyen ülkeler arasında Fransa ve Çin de yer aldı. Rusya, ABD ve İngiltere farklı sebeplerle karar tasarısına iyimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

HAMAS'A TÜM REHİNELERİ SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI

Tasarıya, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların ellerindeki tüm rehineleri serbest bırakması yönündeki çağrı da girdi. BMGK'dan geçen tasarıyı Malta hazırladı. Veto edilen önceki metinlerde geçen "ateşkes" kelimesi yerine "acil ve uzatılmış" ara ifadesi tercih edildi.

TASARININ YAPTIRIM GÜCÜ BULUNMUYOR

Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için bölgedeki sivil halk için hayati önem taşıyor. Ancak uzmanlar tasarının yaptırım gücünün olmadığını, İsrail üzerinde siyasi baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

4 KARAR TASARISI VETO EDİLDİ

Gazze'deki insani durumla ilgili BMGK, 7 Ekim'in ardından 4 karar tasarısını ele aldı. İlk olarak Rusya'nın 17 Ekim'de sunduğu ve "insani ateşkes" talep edilen karar tasarısına ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullanmıştı. Bunun ardından Brezilya'nın "çatışmalara ara verilmesini" talep eden karar tasarısı, 18 Ekim'de ABD tarafından veto edilmişti. Daha sonra 26 Ekim'de "ülkelerin meşru müdafaa hakkına" değinen ABD tasarısı Rusya ve Çin tarafından, aynı gün Rusya'nın insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı da ABD ve İngiltere tarafından veto edilmişti. Karar tasarıları geçmese de, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda, 121 ülke Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapılan tasarıya "evet" oyu vermişti.

BMGK'NIN ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİ KORUMA SORUMLULUĞU VAR

BM'nin yürütme organı olarak da bilinen BMGK'nin temel sorumluluğu "uluslararası barış ve güvenliği koruma" olarak ön plana çıkıyor. Üye ülkeler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamakla yükümlü olan BMGK'nin, aynı zamanda uluslararası sorunların çözümü için işbirliği yapması gerekiyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.