HRW'den BM Genel Sekreterliğine ikinci kez aday olan Guterres'e insan haklarına öncelik çağrısı - Son Dakika

NEW İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine ikinci kez aday gösterilen Antonio Guterres'e insan haklarını öncelikleri yapması çağrısında bulundu.

HRW, BM Güvenlik Konseyi'nin Guterres'in adaylığını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Antonio Guterres'in Genel Sekreter olarak ilk dönemini eleştirdi.

HRW Direktörü Kenneth Roth, Guterres'e Çin, Rusya ve ABD'deki insan hakları ihlalleri karşında sessiz kaldığı eleştirilerini yöneltti.

Guterres'e yeniden seçilmesi durumunda önündeki 5 yıl boyunca güçlü bir insan hakları savunucu olması çağrısı yapan Roth, sadece Myanmar ve Belarus değil güçlü ve korunan hükümetler de dahil tüm ülkelerdeki hak ihlallerini kınaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Guterres'i, "otoriter liderleri kucaklayan ve insan haklarını göz ardı eden" eski ABD Başkanı Donald Trump, BM'ye en fazla finansal katkıda bulunan ülkelerden Çin'in Uygurlara karşı ihlalleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaş suçları karşısında sessiz kalmakla eleştiren Roth, Genel Sekreter'in BM Güvenlik Konseyi'nde sık sık Suriye ile ilgili kararları veto eden Rus hükümetini eleştirme konusunda da isteksiz davrandığına dikkati çekti.

HRW, BM Güvenlik Konseyi'ni de Guterres dışındaki hiçbir ismi aday olarak değerlendirmemekle eleştirdi ve örgütün 75 yıllık tarihinde BM Genel Sekreterliğine sadece 9 erkek getirildiğine dikkati çekti.

2017'den beri BM Genel Sekreterliği görevinde bulunan Guterres, ülkesi Portekiz tarafından yeniden aday gösterildi ve BM Güvenlik Konseyi'nden adaylığı için onay aldı.

Konsey'in Guterres'in adaylığını onayının ardından 18 Haziran'da 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda BM Genel Sekreterliği seçimleri yapılacak.

BM Genel Sekreterleri 5 yıllığına göreve seçiliyor. Guterres yeniden seçilmesi durumunda Aralık 2026'ya kadar bu görevi yürütecek.

BM Genel Sekreterliği görevine Guterres dışında 7 kişi daha talip olsa da Antonio Guterres dışında hiç kimse herhangi bir ülke tarafından aday gösterilmedi.

BM Genel Sekreterliği görevinde 75 yıl boyunca bir kadının aday olarak desteklenmemesi ise eleştirilere neden oldu.

Halen BM Genel Sekreteri olan ve 4 buçuk yıldır yürüttüğü bu görevde cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Guterres, ikinci döneminde krizlere çözüm bulmada "dürüst bir ara bulucu" olacağı ve "köprü kurucu" rolü üstleneceği vadediyor.

Eski Portekiz Başbakanı Guterres, daha önce de 10 yıl boyunca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulundu.