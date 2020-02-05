BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor - Son Dakika Dünya

BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasındaki yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.

BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.


BMGK diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:54 
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