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BM Güvenlik Konseyi İdlib'de yaşanan Türkiye-Suriye çatışmaları üzerine acil toplanıyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasındaki yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:54
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