BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

04.06.2022 01:00
BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyinin resmi internet sitesinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya'nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin evet oyu ile alındığı belirtilerek, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

BM Güvenlik Konseyinin2292 sayılı kararıyla başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

YORUMLAR
500
BM'nin Libya'da istikrarı sağlama çabaları görüşüldü BM'nin Libya'da istikrarı sağlama çabaları görüşüldü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement