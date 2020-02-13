BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika Dünya

BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 15'e 14 oy ile kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 15'e 14 oy ile kabul etti. Bir tek Rusya çekimser oy kullandı.

BMGK tarafından onaylanan kararda "Libya'da mümkün olan en kısa süre içinde hiçbir ön koşul olmadan" ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.

Önergede "Libya'da sayısı artan paralı askerlerden ötürü kaygı duyulduğu" aktarılırken, Rusya bu tanımı "yabancı terörist savaşçılar" ifadesi ile değiştirmek istediyse de başarılı olamadı.

Kararda Ocak ayında kurulan ortak askeri komisyonun kalıcı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Bunun içine, bir denetim sisteminin kurulması, güçler ayrılığı ve güvenin tesis edilmesi için alınması gereken önlemler giriyor.

Bu komisyonun Cumartesi günü Cenevre'de düzenlenen toplantısı bir sonuca varmadan bitmişti.

Berlin'de çatışmaların sona ermesi çağrısı yapılmıştı

En son olarak Libya krizi ile ilgili tarafların ve uluslararası aktörlerin katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen konferansta 55 maddelik bir bildiri yayımlanmıştı.

Bu uzun sonuç bildirisinde daha sonraki toplantılar için yapılması gerekenler sıralanmış ve çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulunulmuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel "kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştık" dese de bu bildiride çözüm için atılacak doğrudan bir somut adım yer almamıştı.

2011'deki uluslararası müdahale ile Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri ülkedeki iç savaş halen sürüyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor.

Mustafa Fayez al-Sarraj, 2016 yılında BM'nin arabuculuğunda varılan anlaşma çerçevesinde kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı.

İki taraf arasındaki çatışmalar, Hafter'in güçlerinin Trablus'u ele geçirmeye çalışması dolayısıyla yoğunlaşmış vaziyette.

ABD'den Wagner talebi

General Hafter güçleri Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

Rusya, Wagner adı verilen güvenlik şirketine bağlı binlerce paralı askeri Hafter'e destek için göndermekle itham ediliyor, Rusya bu iddiayı reddediyor.

AFP'ye konuşan diplomatlara göre, ABD tarafı BMGK'nın onayladığı son kararda Wagner'in adının geçmesini talep etti.

Kararın ardından konuşan ABD'nin yardımcı BM temsilcisi Cherith Norman Chalet, bu konuda konseyin görüş birliğine varamamasının talihsiz olduğunu söyleyerek "Wagner grubu gibi yabancı paralı askerlerin bölgedeki siyasi çözümün gecikmesine neden olduğunu" belirtti.

Diğer yandan Hafter'e bağlı güçler, BM'nin Trablus'taki havalimanını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

BM, daha önce yaptığı açıklamada da Hafter'e bağlı güçlerin hava trafiğine kısıtlamalar getirmesi yüzünden insani yardımların ülkeye getirilmesinde zorluk yaşandığını söylemişti.

Hafter'e bağlı güçler Trablus'u ele geçirememiş olsa da sahip oldukları havasız insan araçları dolayısıyla hava trafiğinin kontrolünü ellerinde tutuyorlar.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı
ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 07:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]