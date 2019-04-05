BM Güvenlik Konseyi Libya İçin Toplanıyor

Libya
Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Komutanı Mareşal Halife Hafter
'in, başkent Trablus
'a yürüme emrinin ardından Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin bugün toplanacağı açıklandı. Hücuma geçen Mareşal Hafter Kuvvetleri, Trablus çevresindeki bölgeleri ele geçirmeye başladı.
Doğu Libya'nın tamamını elinde bulunduran Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Kuvvetlerinin Komutanı Mareşal Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) elinde bulunan başkent Trablus'a yürüme emri verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in Trablus'u ziyareti sırasında yaşanan bu gelişmeler üzerine "derin kaygı" açıklaması gelmişti. General Halife Hafter'in emrinden sonra Trablus etrafına konuşlanan LNA kuvvetleri, batıdan hücum ederek 27'nci Tugay Komutanlığını ele geçirdi.
Zaviye şehri kuşatıldı
Hem batıdan hem güneyden, Trablus'a doğru ilerleyen LNA kuvvetleri, güneyde Geryan şehrini ele geçirirken, batıda Trablus'a bağlı Maya ve Sayyad beldelerini kontrol altına alarak Zaviye şehrinin etrafını kuşattı. Surman ve Sabrata şehirlerini ele geçiren Hafter'in kuvvetleri, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) elinde bulunan bölgelerin arasındaki kara bağlantısını kesti. BM
Güvenlik Grubu Toplanıyor İngiltere
, BM Güvenlik Konseyini (BMGK
) toplanmaya çağırarak, Libya'daki son gelişmeleri görüşme talebi etti. Talebin ardından BMGK'nın Türkiye
saati ile saat 21.00'da toplanacağı açıklandı. ABD
, Fransa
, İngiltere, İtalya
ve Birleşik Arap Emirlikleri
tarafından yapılan ortak açıklamada, "Hükümetlerimiz, Libya herhangi bir askeri operasyona karşıdır ve sivil karışıklığa zemin hazırlayanları sorumlu tutacaktır" denildi.
Sivillere dokunmama emri
"Trablus'u özgürleştirme operasyonu" adı altında askeri harekat başlatan Mareşal Hafter, kuvvetlerine sivillere, yabancılara, hanelere ve beyaz bayrakları olanlara saldırmama talimatı verdi. Hafter, kuvvetlerinin şehre barışçıl bir şekilde girmeyi planladıklarını açıklarken, silahlarını sadece adaletsizlik arayan ve savaşmayı tercih edenler karşısında kullanacaklarını duyurdu.
Guterres'den sükunet çağrısı
Saldırı emri sırasında Trablus'ta bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'daki askeri hareket ve çatışma riski sebebiyle derin kaygı taşıyorum. Askeri bir çözüm olamaz. Sadece Libyalıların problemleri sadece Libyalılar arasında yapılacak diyalogla çözülür. Libyalı liderlere görüşmeye hazırlanıyor ve onları sükunete davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mareşal Hafter: Kaddafi
'nin eski komutanı
Ulusal Kurtuluş Ordusu (LNA) Kuvvetlerinin Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi
'nin 1969'da koltuğa gelmesinde yardımcı olmuştu. Ancak 2011'de ABD'nin desteğiyle başlayan iç savaşla birlikte Hafter, Kaddafi'ye karşı isyan etmiş, isyancı grupların başına geçmişti. LNA kuvvetleri, 15 Ocak'ta, Çadlı silahlı grupları temizlemek, insan kaçakçılarını bölgeden kovmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak için ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. LNA, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti. - TRABLUS