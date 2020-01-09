BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-İran gerilimi görüşüldü (2) - NEW - Son Dakika

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BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-İran gerilimi görüşüldü (2) - NEW
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-İran gerilimini görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:29 Kaynak: AA
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