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BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti - Son Dakika

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti

22.02.2022 09:23

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bahane yaratmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bahane yaratmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek." dedi.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın doğu Ukrayna bölgesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıyacağı açıklamasına sert eleştiriler yöneltti.

Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir şekilde saldırdığını belirten Thomas Greenfield, söz konusu iki bölgeye asker sevk etme girişimi için de "Onlara barış gücü diyor. Bu saçmalık. Gerçekte ne olduklarını biliyoruz. Bunu yaparken, dünyanın önüne bir seçim koydu." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi, gelişmelere karşı kimsenin kenarda durmaması gerektiğini belirterek, "Dahası, Başkan Putin'in bu hamlesi, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratma girişiminin açıkça temelidir. Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek." diye konuştu.

"Başkan Putin uluslararası sistemimizi test ediyor"

Putin'in Rus imparatorluğu topraklarına geri dönmeye çalıştığına işaret eden Thomas Greenfield, "Putin, dünyanın zaman yolculuğu yaparak geri gitmesini istiyor. 1919'da değiliz, 2022'deyiz. BM, yeniden sömürgeleştirme değil, dekolonizasyon ilkesi üzerine kuruldu." sözlerini paylaştı.

Thomas Greenfield, Rusya'nın eylemlerinin sonuçlarının korkunç olacağı uyarısında bulunarak, işgalin devam etmesi halinde yıkıcı can kayıplarının yanı sıra Avrupa'nın milyonlarca yerinden edilmiş insan ile mülteci krizi yaşayacağı uyarısında bulundu.

"Başkan Putin uluslararası sistemimizi test ediyor, kararlılığımızı test ediyor." diyen Thomas Greenfield, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da "Güvenlik konseyi, Rusya'nın savaş başlatmaması, diplomasiye yönelmesi konusunda ortak mesajı verdi." değerlendirmesini yaptı.

"Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi"

Güvenlik Konseyi'nde söz alan BM'nin İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da Rusya'nın Ukrayna hamlesini kınayarak, bu eylemin bölgede can kayıplarına ve korkunç insani krize yol açacağını belirtti.

Woodward, İngiltere'nin Rusya'ya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak yeni yaptırımlar ilan edeceğini duyurarak, "Eylemlerinin ciddi ekonomik sonuçları olacaktır." dedi.

"Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi. Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz." diyen İngiltere Büyükelçisi, Güvenlik Konseyinin Rusya'yı gerginliği azaltmaya, saldırganlığını kınamaya ve BM Şartı'na saygı duymaya çağırma sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve İngiltere, Rusya'ya sert eleştiriler yöneltti - Son Dakika


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