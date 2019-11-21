BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini yasa dışı olarak görmekten vazgeçmesini sert bir şekilde eleştirdi.



Pazartesi Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından açıklanan karar İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken Filistinli ve Arap liderler tepki göstermişti.