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BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini yasa dışı olarak görmekten vazgeçmesini sert bir şekilde eleştirdi
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:49
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