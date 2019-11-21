Son Dakika Haberleri: BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki - Son Dakika Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini yasa dışı olarak görmekten vazgeçmesini sert bir şekilde eleştirdi

BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki, System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini yasa dışı olarak görmekten vazgeçmesini sert bir şekilde eleştirdi.


Pazartesi Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından açıklanan karar İsrail tarafından memnuniyetle karşılanırken Filistinli ve Arap liderler tepki göstermişti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:49 
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